Медведева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Медведева-Смирнова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Медведев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1916
Дочь: Медведева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.01.1921
Дочь: Медведева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Медведева-Рыжова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева-Брусницына Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно