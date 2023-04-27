Медведева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Медведева-Смирнова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Медведев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Медведев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.11.1916

Дочь: Медведева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.01.1921

Дочь: Медведева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Медведева-Рыжова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева-Брусницына Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Медведев Андрей Тимофеевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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