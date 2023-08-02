Марьина Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1894

Сын: Марьин Антон Степанович

Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Лидия Степановна

Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Василий Степанович

Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Степановна

Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Матвей Степанович

Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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