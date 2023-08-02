Марьина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1894
Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Лидия Степановна
Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьин Василий Степанович
Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Степановна
Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марьин Степан Степанович
Смерть
Неизвестно