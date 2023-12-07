Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Алексей Иванович

Мать: Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
15.05.1784

Сын: Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
08.04.1789

Сын: Родион Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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