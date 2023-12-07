Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Алексей Иванович
Мать: Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
15.05.1784
Сын: Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
08.04.1789
Сын: Родион Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно