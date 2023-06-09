Осадчий Павел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Жена: Анна Иванова
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Каменка крестьянский сынъ Павелъ Осадчий, православного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет. Судайской волости дер... Показать все