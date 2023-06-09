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Осадчий Павел

Место рождения

Каменка, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Анна Иванова

Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Каменка крестьянский сынъ Павелъ Осадчий, православного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет. Судайской волости дер... Показать все