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Ишков Василий Родионов
Ишков Василий Родионов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ишков Родион
Около 1882 г.р.
Мать
Ишкова (Ишкова) Ульяна
Около 1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец:
Ишков Родион
Мать:
Ишкова Ульяна
Смерть
Неизвестно
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