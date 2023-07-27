Ишков Василий Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишков Василий Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Ишков Родион

Мать: Ишкова Ульяна

Смерть
Неизвестно
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