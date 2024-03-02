тимофей петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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тимофей петров

Место рождения

деревня поречье кудеверской волости

Дата рождения

1814

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: петр тарасиев

Мать: параскева афанасьева

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1837

Сын: потапий тимофеев

Мать ребёнка: устинья иванова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: ксения тимофеева

Мать ребёнка: устинья иванова

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
07.03.1843

Сын: алексей тимофеев

Мать ребёнка: устинья иванова

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1847

Дочь: марья тимофеева

Мать ребёнка: устинья иванова

деревня поречье кудеверской волости
близнецы
Рождение ребёнка
1847

Дочь: дарья тимофеева

Мать ребёнка: устинья иванова

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: петр тимофеев

Мать ребёнка: устинья иванова

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1851

Дочь: пелагия тимофеева

Мать ребёнка: устинья иванова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: агафья тимофеева

Мать ребёнка: устинья иванова

деревня поречье кудеверской волости
Смерть
1862
неточно
Бракосочетание
1870

Жена: дарья иванова

вдова деревни Сукина.
Рождение ребёнка
1871

Сын: иван тимофеев

Мать ребёнка: дарья иванова

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1873

Дочь: александра тимофеева

Мать ребёнка: дарья иванова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: анна тимофеева

Мать ребёнка: дарья иванова

Рождение ребёнка
1876

Дочь: феодосия тимофеева

Мать ребёнка: дарья иванова

Рождение ребёнка
1885

Сын: иван тимофеев

Мать ребёнка: дарья иванова

Рождение ребёнка
1888

Сын: сергей тимофеев

Мать ребёнка: дарья иванова

деревня поречье кудеверской волости
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