тимофей петров
Место рождениядеревня поречье кудеверской волости
Дата рождения1814
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: петр тарасиев
Мать: параскева афанасьева
Сын: потапий тимофеев
Мать ребёнка: устинья иванова
Дочь: ксения тимофеева
Мать ребёнка: устинья иванова
Сын: алексей тимофеев
Мать ребёнка: устинья иванова
Дочь: марья тимофеева
Мать ребёнка: устинья иванова
Дочь: дарья тимофеева
Мать ребёнка: устинья иванова
Сын: петр тимофеев
Мать ребёнка: устинья иванова
Дочь: пелагия тимофеева
Мать ребёнка: устинья иванова
Дочь: агафья тимофеева
Мать ребёнка: устинья иванова
Жена: дарья иванова
Сын: иван тимофеев
Мать ребёнка: дарья иванова
Дочь: александра тимофеева
Мать ребёнка: дарья иванова
Дочь: анна тимофеева
Мать ребёнка: дарья иванова
Дочь: феодосия тимофеева
Мать ребёнка: дарья иванова
Сын: иван тимофеев
Мать ребёнка: дарья иванова
Сын: сергей тимофеев
Мать ребёнка: дарья иванова