Шмягаев Яков Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти16.12.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Шмягаев Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1873
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Шмягаева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Шмягаева Федора Прокопьевна
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.
Мать ребёнка: Шмягаева Федора Прокопьевна
Смерть
16.12.1891 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-559м (от простуды) в 50 лет