Шмягаев Яков Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмягаев Яков Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

16.12.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Шмягаев Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1873

Жена: Шмягаева Федора Прокопьевна

Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Шмягаева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Шмягаева Федора Прокопьевна

Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.

Сын: Шмягаев Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Шмягаева Федора Прокопьевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
16.12.1891 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-559м (от простуды) в 50 лет
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