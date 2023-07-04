Дорохова Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дорохова Настасья Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дорохова Акилина Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дорохова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дорохова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дорохова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно