Дорохова Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дорохова Настасья Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дорохова Акилина Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дорохова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дорохова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дорохова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Дорохов Петр Герасимович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно