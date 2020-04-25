Васильев Ризван Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Ризван Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2020

Отец: Васильев Ян Владимирович

Мать: Гадиокова Алина Борисовна

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