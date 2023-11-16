Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910 ст.

Отец: Барсуков Михаил Иванович

Мать: не указана

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