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Василий Михайлович
Василий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1910 ст.
Пол
Мужской
Отец
Барсуков Михаил Иванович
1886 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910 ст.
Отец:
Барсуков Михаил Иванович
Мать: не указана
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