Катаев Филипп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Катаев Василий Петров
Мать: Катаева Анна Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Катаев Харлампий Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762