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Катаев Филипп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Катаев Василий Петров

Мать: Катаева Анна Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Катаев Григорий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Катаев Харлампий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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