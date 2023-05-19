Лебедева (Секачева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Секачева) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1966

Отец: Секачев Алексей Арсеньевич

Мать: Секачева Людмила Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.11.1989

Муж: Лебедев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
29.06.1991

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1997

Дочь: Лебедева Анна Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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