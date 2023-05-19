Лебедева (Секачева) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1966
Бракосочетание
04.11.1989
Рождение ребёнка
29.06.1991
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1997
Дочь: Лебедева Анна Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно