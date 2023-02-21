Семененко Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Семененко Павел Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Илекская волость, Илекский уезд, Уральская губерния, Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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