Семененко Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Семененко Павел Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Илекская волость, Илекский уезд, Уральская губерния, Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно