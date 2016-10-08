Краснова (Трошина) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Трошина) Пелагея Павловна

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.10.1927

Дата смерти

08.10.2016

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1927

Отец: Трошин Павел Степанович

Мать: Трошина Анна Лукояновна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1950

Муж: Краснов Иван Владимирович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1951

Сын: Краснов Николай Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Владимирович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Иван Владимирович

Смерть
08.10.2016
Выборгский, Ленинградская, Россия
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