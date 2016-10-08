Краснова (Трошина) Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения28.10.1927
Дата смерти08.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1927
Отец: Трошин Павел Степанович
Мать: Трошина Анна Лукояновна
Бракосочетание
06.02.1950
Рождение ребёнка
23.01.1951
Отец ребёнка: Краснов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Иван Владимирович
Смерть
08.10.2016
Выборгский, Ленинградская, Россия