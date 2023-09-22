Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Ивановна

Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1886

Сын: Клименко Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.11.1890

Дочь: Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Клименко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Клименко Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1895

Сын: Клименко Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.09.1897

Сын: Клименко Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Клименко Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.07.1905

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Около 1917
Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close