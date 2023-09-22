Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1886
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1890
Дочь: Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1893
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1895
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1897
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Клименко Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1905
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Клименко Сергей Николаевич
Смерть
Около 1917