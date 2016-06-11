Джафаров Ренат Панахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джафаров Ренат Панахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2016

Отец: не указан

Мать: Фахретдинова Алина Раиловна

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