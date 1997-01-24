Винокуров Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокуров Владимир Павлович

Винокуров Владимир Павлович

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

04.10.1937

Дата смерти

24.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937

Отец: Винокуров Павел Николаевич

Мать: Винокурова Александра Константиновна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Место жительства
По 04.10.1937
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1967

Сын: Винокуров Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Винокурова Тамара Николаевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.12.1998

Сын: Винокуров Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Винокурова Тамара Николаевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Гражданство
Неизвестно
Смерть
24.01.1997
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close