Винокуров Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1937
Дата смерти24.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937
Место жительства
По 04.10.1937
Рождение ребёнка
24.03.1967
Сын: Винокуров Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Винокурова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
07.12.1998
Сын: Винокуров Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Винокурова Тамара Николаевна
Гражданство
Неизвестно
Смерть
24.01.1997