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Блинников Стефан Игнатьевич
Блинников Стефан Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.1724
Дата смерти
10.08.1724
Пол
Мужской
Отец
Блинников Игнатий
1670 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1724
Отец:
Блинников Игнатий
Мать: не указана
Смерть
10.08.1724
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