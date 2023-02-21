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Блинников Стефан Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1724

Дата смерти

10.08.1724

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1724

Отец: Блинников Игнатий

Мать: не указана

Смерть
10.08.1724
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