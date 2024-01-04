Блаженская (Хомченко) Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1887 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.
Сын: Блаженский Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Дочь: Блаженская Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Сын: Блаженский Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович
Рождение ребёнка
07.03.1902 ст.
Сын: Блаженский Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович
Смерть
Неизвестно