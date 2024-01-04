Блаженская (Хомченко) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блаженская (Хомченко) Мария Павловна

Место рождения

Верховки, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Верховки, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.10.1887 ст.

Муж: Блаженский Матвей Наумович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1890 ст.

Сын: Блаженский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Дочь: Блаженская Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Сын: Блаженский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1902 ст.

Сын: Блаженский Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Блаженский Матвей Наумович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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