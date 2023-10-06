Гончаренко (Астафьева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Астафьева) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1913

Дата смерти

26.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1913

Отец: Астафьев Петр Николаевич

Мать: Астафьева Екатерина Никитична

Бракосочетание
11.02.1938

Муж: Гончаренко Иван Григорьевич

Каменное, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Гончаренко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
15.09.1941

Сын: Гончаренко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Григорьевич

Смерть
26.08.1978
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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