Гончаренко (Астафьева) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1913
Дата смерти26.08.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1913
Бракосочетание
11.02.1938
Каменное, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Гончаренко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.09.1941
Сын: Гончаренко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Григорьевич
Смерть
26.08.1978
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область