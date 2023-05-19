Садоков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Садоков Степан Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Садоков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Садоков Игнатий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1816
Дьячок Николаевской Сенноплощадской церкви г.Вологды.
Работа или профессия
1831
За дурное поведение исключен из духовного звания.
Смерть
Неизвестно