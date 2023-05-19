Садоков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадоков Николай Александрович

Садоков Николай Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Садоков Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Садоков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Садоков Игнатий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Николаевской Сенноплощадской церкви г.Вологды.
Работа или профессия
1831
Вологда, город Вологда, Вологодская область
За дурное поведение исключен из духовного звания.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close