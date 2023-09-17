Ильченко Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1965
Отец: Ильченко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1976
Дочь: Летечина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Ильченко Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
09.07.1978
Дочь: Ильченко Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Ильченко Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
13.11.1988
Дочь: Калашникова Алена Анатольевна
Мать ребёнка: Ильченко Раиса Семеновна