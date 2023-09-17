Ильченко Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1965

Отец: Ильченко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1976

Дочь: Летечина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Ильченко Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
09.07.1978

Дочь: Ильченко Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Ильченко Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
13.11.1988

Дочь: Калашникова Алена Анатольевна

Мать ребёнка: Ильченко Раиса Семеновна

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