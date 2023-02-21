Булатов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Александр Иванович

Булатов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1980

Дочь: Бушуева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Булатова Галина Савильевна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1984

Дочь: Наумова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Булатова Галина Савильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Галина Савильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close