Булатов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1980
Дочь: Бушуева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Булатова Галина Савильевна
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1984
Дочь: Наумова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Булатова Галина Савильевна
Бракосочетание
Неизвестно