Кулепов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1963
Бракосочетание
02.11.1984
Жена: Кулепова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1985
Дочь: Кулепова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1989
Дочь: Кулепова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.2002
Дочь: Кулепова Полина Викторовна
Мать ребёнка: не указана