Кулепов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулепов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1963

Отец: Кулепов Александр Николаевич

Мать: Кулепова Мария Ивановна

Бракосочетание
02.11.1984

Жена: Кулепова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1985

Дочь: Кулепова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1989

Дочь: Кулепова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.10.2002

Дочь: Кулепова Полина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

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