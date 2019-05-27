Гребенников Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти27.05.2019
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Гребенников Яков Павлович
Мать: Антонина Павловна
Рождение ребёнка
23.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.2019