Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович
Место рожденияс. Береславка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Дата рождения07.11.1879
Дата смерти21.08.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Береславка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1879
с. Береславка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1896
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1905 по 1907
Швейцария
Место жительства
С 1912
Место жительства
С 1914
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
По 1914
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1915
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1917
Место жительства
По 1917
Испания
Место жительства
С 1928
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
С 1933
Франция
Место жительства
С 1935
Норвегия
Смерть
21.08.1940
г. Мехико, Мексика
Место жительства
По 1940
г. Мехико, Мексика