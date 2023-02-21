Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович

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Место рождения

с. Береславка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

07.11.1879

Дата смерти

21.08.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Береславка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1879
с. Береславка, Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1896
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1905 по 1907
Швейцария
Место жительства
С 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
По 1914
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1915
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1917
Испания
Место жительства
С 1928
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
С 1933
Франция
Место жительства
С 1935
Норвегия
Смерть
21.08.1940
г. Мехико, Мексика
Место жительства
По 1940
г. Мехико, Мексика
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