Алексеев Семен Герасимов
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Романов Герасим Мартынов
Мать: Пелагея Исаева
Тульская губерния, Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия (Авдотья) Никифоровна
25 на момент переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия (Авдотья) Никифоровна
33 на момент переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия (Авдотья) Никифоровна
36 на момент переписи
Смерть
После 1897