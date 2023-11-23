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Алексеев Семен Герасимов

Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Романов Герасим Мартынов

Мать: Пелагея Исаева

Тульская губерния, Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Семенов

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия (Авдотья) Никифоровна

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
25 на момент переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Семенович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия (Авдотья) Никифоровна

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
33 на момент переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия (Авдотья) Никифоровна

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
36 на момент переписи
Смерть
После 1897
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