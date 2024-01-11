Хузяшев Зиятдин
Место рожденияд. Татарское (Малое) Маматкозино, Ташёвская волость Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения22.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1878
Отец: Хузяшев Камалетдин
Мать: Бибимигруй Халитова
д. Татарское (Малое) Маматкозино, Ташёвская волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Хузяшев Газиз Зиятдинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно