Хузяшев Зиятдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хузяшев Зиятдин

Место рождения

д. Татарское (Малое) Маматкозино, Ташёвская волость Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

22.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1878

Отец: Хузяшев Камалетдин

Мать: Бибимигруй Халитова

д. Татарское (Малое) Маматкозино, Ташёвская волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Хузяшев Газиз Зиятдинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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