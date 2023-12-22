Ильинский Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинский Лев Иванович

Ильинский Лев Иванович

Место рождения

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1817

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ильинский Иван Дмитриевич

Мать: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Около 1858

Жена: Ильинская Прасковья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ильинский Александр Львович

Мать ребёнка: Ильинская Прасковья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.

Сын: Ильинский Павел Львович

Мать ребёнка: Ильинская Прасковья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Учитель Вологодского Духовного училища, Надворный Советник.
Смерть
1883
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close