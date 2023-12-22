Ильинский Лев Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ильинский Иван Дмитриевич
Мать: Ильинская Анна Ивановна
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ильинский Александр Львович
Мать ребёнка: Ильинская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.
Мать ребёнка: Ильинская Прасковья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель Вологодского Духовного училища, Надворный Советник.
Смерть
1883