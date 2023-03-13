Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья

Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Нестор Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Антонович

без фамилии, так как крепостной
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Антонович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Антонович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Просецкий Платон Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Антонович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Антонович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close