Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Нестор Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Антонович
без фамилии, так как крепостной
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Антонович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Антонович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Просецкий Платон Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Антонович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Антонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Антонович
Смерть
Неизвестно