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Хоружий Яким Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Хоружий Стефан Николаевич

Мать: Хоружая Арина Петровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Хоружий Леонтий Акимович

Мать ребёнка: Хоружая Екатерина Самойлова

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоружая Екатерина Самойлова

Рождение ребёнка
01.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоружая Екатерина Самойлова

Смерть
1967
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