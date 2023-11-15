Хоружий Яким Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1967
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Хоружий Стефан Николаевич
Мать: Хоружая Арина Петровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Хоружая Екатерина Самойлова
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоружая Екатерина Самойлова
Рождение ребёнка
01.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоружая Екатерина Самойлова
Смерть
1967