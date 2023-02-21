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Соловьев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1913

Дата смерти

24.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1913

Отец: Соловьев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1937

Дочь: Махорина - Обухова - Соловьева Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1939

Сын: Соловьев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1941

Сын: Соловьев Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1946

Сын: Соловьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Военная служба
По 31.03.1947
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1948

Сын: Соловьев Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1950

Сын: Соловьев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1951

Дочь: Костина - Соловьева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1954

Сын: Соловьев Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
24.02.1980
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