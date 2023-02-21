Соловьев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1913
Дата смерти24.02.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1913
Отец: Соловьев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1937
Рождение ребёнка
06.09.1939
Сын: Соловьев Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1941
Сын: Соловьев Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1946
Сын: Соловьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Военная служба
По 31.03.1947
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1948
Сын: Соловьев Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1950
Сын: Соловьев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1951
Дочь: Костина - Соловьева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1954
Сын: Соловьев Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
24.02.1980