Улейчик Михаил Николаевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Михаил Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Улейчик Николай Юрьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улейчик Ева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Улейчик Марцелла Михайловна

Мать ребёнка: Улейчик Ева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Улейчик Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Улейчик Ева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Улейчик Циприян Михайлович

Мать ребёнка: Улейчик Ева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Улейчик Петр Михайлович

Мать ребёнка: Улейчик Ева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Улейчик Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Улейчик Ева

Смерть
Неизвестно

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