Улейчик Михаил Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Улейчик Николай Юрьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улейчик Ева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Улейчик Марцелла Михайловна
Мать ребёнка: Улейчик Ева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Улейчик Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Улейчик Ева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Улейчик Циприян Михайлович
Мать ребёнка: Улейчик Ева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Улейчик Ева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Улейчик Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Улейчик Ева
Смерть
Неизвестно