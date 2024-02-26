Бабанова Евдокия Трифоновна (Афанасьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1823
Дочь: Бабанова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович
Токарево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Крестила бабушка Прасковья Захаровна (теща) Метрическая книга церкви села Караш за 1823 год Фонд № 196. Оп.1-2. Д. 5565 страница 8
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бабанова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бабанова Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бабанова Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно