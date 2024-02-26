Бабанова Евдокия Трифоновна (Афанасьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанова Евдокия Трифоновна (Афанасьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1823

Дочь: Бабанова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович

Токарево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Крестила бабушка Прасковья Захаровна (теща) Метрическая книга церкви села Караш за 1823 год Фонд № 196. Оп.1-2. Д. 5565 страница 8
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бабанова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бабанова Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бабанова Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бабанов Семен Иванович

Отец ребёнка: Бабанов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабанов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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