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Захаренко Анастасия Васильевна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.04.1882 ст.

Муж: Захаренко Василий Аникеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1887 ст.

Дочь: Захаренко Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Захаренко Василий Аникеевич

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1889 ст.

Сын: Захаренко Федосей Васильевич

Отец ребёнка: Захаренко Василий Аникеевич

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.

Дочь: Захаренко Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Захаренко Василий Аникеевич

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.

Дочь: Захаренко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Захаренко Василий Аникеевич

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1901 ст.

Дочь: Захаренко Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Захаренко Василий Аникеевич

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1903 ст.

Сын: Захаренко Федот Васильевич

Отец ребёнка: Захаренко Василий Аникеевич

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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