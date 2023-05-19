Протопопов Илья Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1927
Дата смерти01.05.1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927
Рождение ребёнка
24.11.1958
Дочь: Ремизова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1970