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Протопопов Илья Прокофьевич

Место рождения

Скрипниково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.07.1927

Дата смерти

01.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927

Отец: Протопопов Прокофий Максимович

Мать: Протопопова Наталья Федотовна

Скрипниково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1958

Дочь: Ремизова Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Васильевна

Скрипниково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Прасковья Васильевна

Смерть
01.05.1970
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