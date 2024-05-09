Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна

Место рождения

Новоелово, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоелово, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Васильева Лидия Евдокимовна

Отец ребёнка: Васильев Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1941

Дочь: Кучева (Васильева) Маргарита Евдокимовна

Отец ребёнка: Васильев Евдоким Иванович

Смерть
?.08.1987

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