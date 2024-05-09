Васильева (Лаврентьева) Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Васильева Лидия Евдокимовна
Отец ребёнка: Васильев Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1941
Дочь: Кучева (Васильева) Маргарита Евдокимовна
Отец ребёнка: Васильев Евдоким Иванович
Смерть
?.08.1987