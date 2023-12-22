Донской Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1853 ст.
Жена: Донская Ирина Еремеевна
Поручители: Федот Суриков, Ервасий Болгов, Иван Тимофеев, Иван Суриков, Андрей Жигульский, Андрей Клюшин
Смерть
Неизвестно