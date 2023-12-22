Донской Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонской Василий Алексеевич

Донской Василий Алексеевич

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
09.10.1853 ст.

Жена: Донская Ирина Еремеевна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: Федот Суриков, Ервасий Болгов, Иван Тимофеев, Иван Суриков, Андрей Жигульский, Андрей Клюшин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close