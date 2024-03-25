Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цынаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Цынаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цынаева Рима Николаевна

Отец ребёнка: Цынаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цынаева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Цынаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цынаев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Цынаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цынаев Николай

Смерть
Неизвестно

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