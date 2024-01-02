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Кулаков Лаврентий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кулаков Александр Семенович

Мать: Афимья Анисимовна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кулаков Логгин Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кулаков Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кулаков Ефим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кулаков Егор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анисья

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

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