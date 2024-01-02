Кулаков Лаврентий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кулаков Александр Семенович
Мать: Афимья Анисимовна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кулаков Логгин Лаврентьевич
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кулаков Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кулаков Ефим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кулаков Егор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Анисья
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья