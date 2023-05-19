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Помазкина Зиновья Васильевна

Место рождения

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.

Отец: Помаскин Василий Васильевич

Мать: - Анисья -

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.09.1829 ст.

Дочь: Бакулина Феодора Сидоровна

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.11.1838 ст.

Муж: Бакулин Сидор Сергеевич

Бракосочетание
11.11.1838 ст.

Муж: Бакулин Сидор Сергеевич

Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.

Сын: Бакулин Герасим Сидорович

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1840 ст.

Сын: Бакулин Тихон Сидорович

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1842 ст.

Сын: Бакулин Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1845 ст.

Сын: Бакулин Митрофан Сидорович

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Бакулин Мартын Сидорович

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1852 ст.

Дочь: Бакулина Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Бакулин Фёдор' Сидорович

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1857 ст.

Сын: Бакулин Даниил Сидорович

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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