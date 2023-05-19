Помазкина Зиновья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.
Отец: Помаскин Василий Васильевич
Мать: - Анисья -
Рождение ребёнка
05.09.1829 ст.
Дочь: Бакулина Феодора Сидоровна
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Бракосочетание
11.11.1838 ст.
Бракосочетание
11.11.1838 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.
Сын: Бакулин Герасим Сидорович
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Рождение ребёнка
12.06.1840 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Рождение ребёнка
28.02.1842 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Рождение ребёнка
04.08.1845 ст.
Сын: Бакулин Митрофан Сидорович
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1852 ст.
Дочь: Бакулина Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Рождение ребёнка
?.12.1857 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Сергеевич
Смерть
Неизвестно