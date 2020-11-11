Григорян Ваграм Ваникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян Ваграм Ваникович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1996 г.р.

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2020

Отец: Григорян Ваник Ваграмович

Мать: Григорян Юлия

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