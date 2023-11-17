Зуев Иван Никандров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Зуев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Зуев Иван Иванович
Мать ребёнка: Зуева Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зуев Павел Иванович
Мать ребёнка: Зуева Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Зуев Петр Иванович
Мать ребёнка: Зуева Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Зуева Парасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно