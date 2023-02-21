Деньгин Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деньгин Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Деньгин Матвей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Погорельской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деньгин Емельян Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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