Никифорова (Калинникова) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Калинникова) Матрона Васильевна

Место рождения

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденная
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Никифоров Алексей Егорович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.12.1880

Сын: Никифоров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Никифоров Алексей Егорович

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1880
Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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