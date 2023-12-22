Никифорова (Калинникова) Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Незаконнорожденная
Бракосочетание
13.01.1880
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.12.1880
Сын: Никифоров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Никифоров Алексей Егорович
Место жительства
1880
Смерть
Неизвестно