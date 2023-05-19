Шутова (Мокрецова) Анисия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Мокрецова) Анисия Петрова

Место рождения

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1843 ст.

Муж: Шутов Гавриил Аверкиев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1843
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