Шутова (Мокрецова) Анисия Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1843 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1843