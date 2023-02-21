Медведев Фёдор Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Фёдор Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Медведев Артемий Ильич

Мать: Медведева Евдокия Яковлевна

Смерть
1858
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