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Медведев Фёдор Артемьевич
Медведев Фёдор Артемьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Дата смерти
1858
Пол
Женский
Отец
Медведев Артемий Ильич
1834 г.р.
Мать
Медведева Евдокия Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Медведев Артемий Ильич
Мать:
Медведева Евдокия Яковлевна
Смерть
1858
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