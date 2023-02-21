Чередов Анфиноген Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Чередов Константин Самсонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Чередов Егор Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.09.1853 ст.
Сын: Чередов Иван Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.06.1858 ст.
Сын: Чередов Фома Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897