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Чередов Анфиноген Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Чередов Константин Самсонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чередов Егор Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.09.1853 ст.

Сын: Чередов Иван Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.06.1858 ст.

Сын: Чередов Фома Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Фёдоровна

Смерть
После 1897
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