(Апрелева) Екатерина
Место рожденияс. Надпорожье Уштовский погост Куневичская волость
Дата рождения07.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1881
Отец: Апрелев Алексей Порфирьевич
Мать: Надежда Ивановна
с. Надпорожье Уштовский погост Куневичская волость
Крещение
10.08.1881
Уштовская церковь
Восприемники: Дворянская девица того же сельца Екатерина Порфирьевна Апрелева и её родной брат Семён
Смерть
Неизвестно