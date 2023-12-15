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(Апрелева) Екатерина

Место рождения

с. Надпорожье Уштовский погост Куневичская волость

Дата рождения

07.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1881

Отец: Апрелев Алексей Порфирьевич

Мать: Надежда Ивановна

с. Надпорожье Уштовский погост Куневичская волость
Крещение
10.08.1881
Уштовская церковь
Восприемники: Дворянская девица того же сельца Екатерина Порфирьевна Апрелева и её родной брат Семён
Смерть
Неизвестно
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