Солдатов Пантелеймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Пантелеймон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Солдатов Иван

Мать: Маргарита Александровна

Смерть
1899
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