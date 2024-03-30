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Солдатов Пантелеймон
Солдатов Пантелеймон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1899
Пол
Женский
Отец
Солдатов Иван
Мать
Маргарита Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Солдатов Иван
Мать:
Маргарита Александровна
Смерть
1899
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